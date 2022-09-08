Астра цветок- описание, выращивание и размножение

Астра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные. Семейство астровые, называются по греческому слову — aster, в переводе звезда, так как все представители семейства имеют форму корзинок в виде звезды. Правильное название популярного садового растения – Каллистефус китайский (Callistephus), в цветоводстве как «астра однолетняя», «астра китайская» или «садовая астра». Благодаря глубокому залеганию и множеству ответвлений мочковатых корней, растение хорошо переносит сухую жаркую погоду.

Что такое астра и как посадить астры? Астра цветок называют «Королевой осени», она украшает сады и дачные участки. Цветы астры 1 сентября дарят в подарок школьники учителям, любимица многих садоводов. Астра цветы неприхотливы в уходе, вырастить просто даже дилетанту, а если выбрать для однолетней астры подходящее место, заботиться и соблюдать несколько нехитрых правил, то наслаждаться прекрасными цветами можно с июля до первых морозов.

Астра цветок: посадка и уход

Как выглядят астры? Прямые стебли имеют ответвления, чаще всего зеленые, но встречаются растения с красными побегами. Листья очередные: внизу они крепятся на черешках, к макушке – бесчеренковые. Форма – овальная, ромбическая, широколанцетная с красивым зубчатым краем. Астры легко узнать по соцветиям, корзинкам с трубчатыми и язычковыми лепестками. Часто на цветках можно увидеть переходные лепестки.

Какого цвета бывают астры? Цветовая палитра – разнообразная цветовая гамма астры: розовая, огненно-красная, голубая, синяя, лавандовая, сиреневая, фиолетовая и другие. Есть монохромные и двухцветные, графичные, с контрастными полосами, акварельные, с мягким переходом цвета. Астра цветок универсальный, так как можно подобрать вид под любые задачи.

Однолетние астры – красота и разнообразие

Цветы астры – Каллистефус свыше 4000 сортов, и ежегодно выводятся новые, нет единой классификации, но есть базовая, основанная на строении соцветий. Можно выделить 3 класса астры однолетние. Астра цветок — описание, классификация астры:

Язычковые: отвечают за махровость цветов. Чем больше таких цветков в соцветии, тем более махровый сорт астры. Это Кудрявые, Лучевые, Игольчатые, Черепитчатые, Полусферические, Шаровидные Трубчатые: характеризуются соцветиями со сросшимися лепестками, в т.ч. Трубчатая, Лилипут, Перистые. Переходные: в соцветиях можно увидеть переходные лепестки. Простые, Полумахровые и Венечные.

Другая классификация выделяет каллистефусы китайские в подгруппы исходя из формы соцветий, степени махровости, величине цветков и распределению их на кусте, а также по высоте растений. Гигантские астры вырастают до 80-100 см; высокие – до 80 см; средние астры достигают в высоту 40-60 см, низкорослые – до 20-40 см. Самые маленькие из астр – карликовые. Высота куста не превышает 20 см.

В зависимости от цели, с которой выращивают однолетние астры, выделяют следующие цветущие цветы разновидности:

срезочные – высокие растения с крупными соцветиями;

универсальные – не слишком высокие, и не маленькие кусты;

обсадочные — небольшие кусты, которые высаживают вдоль бордюров, а также для украшения сада или террасы.

По периоду цветения ранние сорта начинают цвести через 83-106 дней от появления всходов. У поздних сортов срок составляет 120 и более дней. Промежуточный между ними – средний вид. Цветы этого типа начинают цвести через 107-120 дней после прорастания.

Астры в откытом грунте, выращивание из семян, размножение

Где растет астра? Каллистефус – солнцелюбивые цветы, которые хорошо себя чувствуют в засушливую погоду. Однолетние астры холод переносят стойко, им нестрашны сквозняки. Оптимальное место для этих растений – солнечная сторона, защищенная от ветра. Самые красивые цветы растут в свежей почве на клумбах или в цветниках, где нет экстремальной жары.

Идеальная почва – суглинистая, плодородная, с нейтральной реакцией. Важно уделить должное внимание обработке грунта. Каждый год нужно менять место высадки каллистефусов. Нельзя сажать астры туда, где в прошлом году росли тюльпаны или гладиолусы, а также после гвоздики. Не подойдет и участок, где ранее росли картофель или помидоры. Лучше ежегодно менять каллистефусы местами с бархатцами и календулой. Выращивание астры из семян в домашних условиях, есть два варианта разведения однолетних астр: с помощью рассады или посев семян сразу в почву.

Для сурового климата самый надежный способ выращивания рассадный способ. Посев астры на рассаду середины и конец марта. Семена погружаются в мягкую универсальную влажную почву неглубоко и присыпаются грунтом слоем не более 0,5 см. Субстрат перед посадкой прокаливают либо обрабатывают фунгицидами. Далее контейнер укрывается пленкой или стеклом и помещается в прохладное место. Оптимальная температура – 18-20 градусов.

Чтобы кусты были более пышными, семена перед посадкой помещаются на 6-7 часов в молибден или хлористый цинк (0,5 г на 1 л. воды.). Ростки появятся примерно через семь дней. Они хорошо переносят прохладу, но в помещении не должно быть холоднее 15 градусов. С первым настоящим листом, можно пересаживать ростки в отдельные горшки или в контейнер, если посев был ранним.

Пикировка рассады астры и оптимальное время для переноса астры в открытый грунт – с середины мая до первой половины июня. Расстояние до других растений зависит от ширины куста. Низкорослые сорта требуют 10-20 см интервала, высокие – 30-40 см. Когда сажать астру семенами в открытый грунт?

Посев семян в почву можно начинать с середины мая, такой способ подходит для ранних сортов каллистефуса. Посадить семена можно осенью, во время первых заморозков, в заранее выкопанные бороздки. Цветы, посаженные с осени вырастают более крепкими и реже болеют. Если семена посажены в конце апреля – начале мая, то нужно накрыть их от возможных заморозков. При появлении третьего настоящего листа росточки следует рассадить на расстояние 10-15 см друг от друга.

Посадка астры и уход в открытом грунте простой. Приготовления для высадки астр на садовом участке нужно начинать с осени. Перекопать тщательно почву. Для улучшения качества грунта, можно добавить минеральные удобрения, а также торф и песок. Если почва плодородная – добавить только компост или перегной.

Чтобы рассада лучше прижилась, для посадки выбрать пасмурный день, или производить пересадку цветов в вечернее время. Если на следующий день ожидается солнечная погода, рассаду следует притенить. Желательно, чтобы земляной ком остался целым, росточки помещаются в индивидуальные лунки, но можно высаживать и рядами. Обязательно по окончании процедуры астры обильно полить. Уход за однолетними астрами несложный. Однолетние астры неприхотливы, ухаживать за ними просто.

Все, что им нужно – редкий (1-2 раза в неделю), но обильный полив. Время от времени нужно не забывать подкармливать и пропалывать цветы. Также следить за состоянием почвы: одновременно с прополкой полезно прорыхлить грунт, комков быть не должно. Первая подкормка – через 2-3 недели после посадки. Для этого используются минеральные удобрения – 40-60 г на квадратный метр. С появлением бутонов астру необходимо поддержать внесением удобрений.

Астры в дизайне сада: растения партнеры для каллистефуса

С чем посадить астры на клумбе? Выбирая однолетние цветы для сада, необходимо отталкиваться от задачи, которую должно решать это растение. Будет ли это клумба, или композиция из разных цветов или декорировать бордюр цветущими цветами. Полезно знать сроки цветения: можно создать эффект непрерывного цветения, когда один вид увядает, распускается другой.

В оформлении сада астрами оформляют бордюры, применяя карликовые и низкорослые сорта, из них создают рабатки, цветники, миксбордеры. Более высокими сортами оформляют клумбы, цветники и заполняют пустоты, горшки с карликовыми видами растений украшают, например, беседки или зоны отдыха. Ну и, конечно, астры выращиваются для букетов. Растения для букетов нужно срезать только после полного распускания, предпочтительнее утром. Срезанные цветы нужно сразу поместить в воду.

При оформлении клумб или пейзажной группы в саду, можно комбинировать между собой разные виды астры, выбирая подходящие цвета и формы, С Каллистефусом можно сажать все летники. Хорошим соседом для сорта махровых станут лобелии, вербены, лобулярия приморская, крестовник. Астра однолетняя прекрасно сочетается с огненным шалфеем, бархатцами и календулой, а также с гладиолусами.

Из однолетних и многолетних растений в качестве партнера для «королевы осени» подойдут декоративные злаки, любые культуры с красивыми листьями (манжетка, полынь, бересклет, герань). Интересная композиция получится с флоксами, гелиопсисом, шалфеем, хризантемой. Выбирая астру, нужно обратить внимание на болезни астры, устойчивость к фузариозу: существуют виды, с повышенной сопротивляемостью, информация указывается на этикетке.

В оформлении сада астрами оформляют бордюры, применяя карликовые и низкорослые сорта, из них создают рабатки, цветники, миксбордеры. Более высокими сортами оформляют клумбы, цветники и заполняют пустоты, горшки с карликовыми видами растений украшают, например, беседки или зоны отдыха. Ну и, конечно, астры выращиваются для букетов. Растения для букетов нужно срезать только после полного распускания, предпочтительнее утром. Срезанные цветы нужно сразу поместить в воду. При оформлении клумб или пейзажной группы в саду, можно комбинировать между собой разные виды астры, выбирая подходящие цвета и формы, С Каллистефусом можно сажать все летники. Хорошим соседом для сорта махровых станут лобелии, вербены, лобулярия приморская, крестовник. Астра однолетняя прекрасно сочетается с огненным шалфеем, бархатцами и календулой, а также с гладиолусами.

Астра многолетняя: особенности, сорта, виды

Знаете ли вы, что астры — это не только однолетние растения, которое выращивают через рассаду каждый год, но есть и многолетние астры. Астра многолетняя это прекрасный материал для озеленения участка и создания ландшафтных композиций. Астра многолетняя старше пяти лет нуждается в делении старых кустов, цветет с середины лета до самых заморозков. Многолетние астры в ландшафтном дизайне излюбленные цветы цветоводов. Эти цветы станут украшением любой клумбы.

Астра итальянская, астра ново английская, астра кустарниковая, астра бельгийская и некоторые другие виды являются многолетниками. Родина Астры итальянской Центральная Европа, так же она встречается в диком виде на Кавказе и в Западной Сибири. Этот многолетний цветущий кустарник вырастает в высоту 60 см и начинает цвести в июле — августе. Этот кустарник, пожалуй, единственный из многолетников, у которого можно собирать семена в сентябре.

Астра кустарниковая переселилась к нам из США, где занимает большие площади на востоке страны. Куст компактный и вырастает до полуметра, цветки лиловые, синие, розовые, белые или голубые. Растение цветет с начала сентября, до первых морозов. В средней полосе России семена растения не вызревают, размножение происходит только вегетативным путем.

Астра бельгийская пришла к нам из Северной Америки. Астра кустарниковая многолетняя незаменима при оформлении бордюров цветника и осенних точечных посадок. Куст вырастает до 150 см, цветы растения до 2 см в диаметре. Начинает цвести в середины сентября, цветение обрывается заморозками. Привлекательно выглядит теплой осенней порой при обильном цветении, семена, так же как и у астры кустарниковой не вызревают. Есть сорта с пурпурными, розовыми, полумахровыми цветами.

Размножение. Все виды астр хорошо размножаются как семенами, так и вегетативно, но нужно учитывать,что выращивание астры из семян, в климатических условиях нашей страны могут не вызревать, частично теряют всхожесть уже через год. Заделка семян в открытый грунт 5 мм, сажать можно как осенью, так и весной. Цветут растения, высаженные семенами, на второй год.

Посадка в грунт многолетней астры лучше при помощи делением куста. У астры, цветущих до поздней осени, деление и пересадку рекомендуется делать весной. У растений много корневых отростков, они вполне пригодны для высадки. Пересаживают многолетние астры приблизительно раз в шесть лет. Они неприхотливы, для посадки подходят любые почвы. В засушливое время требуется полив. Растения хорошо переносят морозные зимы.

Многолетние астры в ландшафтном дизайне широко используются для осенних клумб, как и георгины, хризантемы, эхинацея и рудбекия. Альпийскую многолетнюю астру удобно высаживать в рокарии и миксбордер вдоль забора, итальянскую многолетнюю астру обычно используют для декоративных посадок в группах. Астры многолетние сорта — новоанглийская, часто используют для оформления зданий. Она хорошо смотрится на стенах, как живой декор. В нашей стране культивируют 25 видов. Кроме многолетних астр ваш сад могут украсить другие многолетние цветы.

Читайте также: Лилии — посадка и уход в открытом грунте, размножение, болезни и вредители